العالم اليوم - ألكاراز يتوج بـ"أميركا المفتوحة" ويتصدر تصنيف التنس العالمي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:21 صباحاً - تغلب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز على النرويجي كاسبر رود 6-4و2-6 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس ليحرز أول ألقابه الكبرى ويعتلي صدارة التصنيف العالمي لأول مرة.

وسقط ألكاراز البالغ عمره 19 عاما على ظهره ووضع يديه على وجهه قبل أن يقفز ويعانق رود عند الشبكة.

وحل ألكاراز، الذي أثار إعجاب الجماهير خلال البطولة التي استمرت أسبوعين في نيويورك بفضل حيويته وضرباته القوية، محل الروسي دانييل ميدفيديف في صدارة التصنيف العالمي.

وبات ألكاراز أصغر مصنف أول على العالم منذ بدء تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين عام 1973.