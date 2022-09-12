ميدفيديف: أهداف بوتين من العملية الروسية فى أوكرانيا ستتحقق

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ورئيس حزب "روسيا الموحدة" ديمترى ميدفيديف، أن أهداف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا -التى وضعها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين- سيتم تحقيقها.





وقال ميدفيديف -فى تصريحات بمناسبة انتهاء الانتخابات المحلية فى 84 منطقة روسية- إن "الدعم الذى تلقاه حزبنا خلال تلك الانتخابات هو أفضل ضمان على أننا سنفعل كل ما تحكم به الضرورة".

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