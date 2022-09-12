العالم اليوم - إندونيسيا تبحث شراء النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:16 صباحاً - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وقال ويدودو في مقابلة أجرتها معه الصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا "نبحث دائما جميع الخيارات. بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل".

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