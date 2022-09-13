إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 609 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و515 ألفا و965 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 95.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و50 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ684 ألفا و898 حالة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 528 ألفا و185 وفاة.