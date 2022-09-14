نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة مدرستي الاختبارات المركزية وحل مشكلة أنت غير مسجل في الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة مدرستي الاختبارات المركزية للطلاب والطالبات لجميع المراحل الدراسية وذلك عبر منصة اختبار ekhtibar.moe.gov التابعة للمنصة التعليمية مدرستي. الآن يمكنك معرفة خطوات التسجيل والدخول السريع عبر رابط المنصة التعليمية. يمكنك التعرف على رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية “الاختبارات المركزية”.

حيث توفر وزارة التعليم السعودية لجميع الطلاب والمعلمين اهم الخدمات التعليمية ويتم أجراء الاختبارات حضوريا بالمدارس وتسمح الوزارة للطلاب من أداء الاختبارات عبر منصة مدرستي الاختبارات المركزية على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة وذلك في حالة تأخر الطالب من أداء الاختبار الحضوري.

منصة مدرستي الاختبارات المركزية

تتيح هذه المنصة للطلاب والطالبات من إجراء الاختبار بشكل رسمي حيث يتم الولوج إلى المنصة في أي وقت ويتم البدء في عقد الاختبار. وقد أكدت الوزارة على أهمية أداء الاختبارات المركزية أو ما يسمي اختبار مهاراتي حيث يقيس ذلك الاختبار أداء الطالب الشهري. والتي يتم اكتسابها من التعليم في السنوات السابقة وتحدد مدي قدرات الطالب على التطور والاندماج مع المواد التي يحبها.

كيف ادخل منصة الاختبارات المركزية؟

أكدت وزارة التعليم السعودية انه يتم أداء الاختبارات والدخول للمنصة من حساب الطالب في المنصة( أيقونة اختباراتي ثم الاختبارات المركزية ). أومن خلال نظام منصة اختبار بشكل مباشر باستخدام حساب الطالب في المنصة. ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك دخول منصة الاختبارات اختبار مهاراتي:

الدخول إلي رابط منصة مدرستي الاختبارات.

الدخول من حساب الطالب.

ثم اختيار أيقونة الاختبارات.

الآن قم بالنقر على تبويب الاختبارات المركزية.

يجب الضغط على تسجيل الدخول بحساب ما يكروسوفيت.

ثم تظهر الاختبارات للطالب.

بعد الانتهاء من الاختبار تظهر للطالب أيقونة تم الانتهاء.

علاوة على ما سبق ذكره فقد وضحت الوزارة بعض إرشادات لحل الاختبارات على اكمل وجه وتضمنت تلك الإرشادات التالي:

يجب أن لا يترك الطالب أي أسئلة لا يجيب عليها ويتأكد من أنه قد أجاب على جميع الأسئلة المطروحة عليه. يراجع الطالب أسئلته قبل نهاية الاختبار وقبل تقديم التقديم النهائي. يحرص الطلاب على أن يحضروا في الوقت المحدد وهناك احتمال أن يتم تسليم الامتحانات للطلاب بعد نصف الوقت.

حل مشكلة أنت غير مسجل في الاختبارات المركزية

العديد من الطلاب عند الدخول للمنصة تواجهه مشكلة انت غير مسجل في الاختبارات، ولذلك تواصل مع رقم الدعم الفني يحلونها لك 19996. في سياق الموضوع يمكنك التعرف على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي لتقديم الشكاوى والاستفسارات.

كما يمكن حل تلك المشكلة من خلال من خلال تحميل تطبيق مدرستي وتحديث حساب التيمز للطالب. وبعد ذلك يمكنك الدخول لاجراء الاختبارات.