قفزة جديدة فى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و518 ألفاً و174 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 95.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و51 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 685 ألفا وحالتى وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 528 ألفا و216 وفاة.