نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدرجات tansik.digital لينك نتيجة تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة بالرقم القومي وتقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإكتروني لشعبتي ادبي وعلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة ، تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أنه سوف يتم إتاحة تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى والثانية، علاوة ذلك سوف يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول لتسجيل رغبات الكليات، وهذا في الفترة من يوم السبت الموافق ليوم 3 سبتمبر عام 2022، ومن المفترض أنه سوف ينتهي في يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 7/9/2022، وسوف نتابع رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية. .

نتيجة تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة

نتابع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة على موقع التنسيق الإلكتروني لعام 2022/2023، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حملة مساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2022 وذلك ليتم اختيار الكليات الملائمة لهم، وذلك عبر عرض التخصصات والأقسام لكل كلية، بالإضافة إلى فرص العمل عقب التخرج من الكلية وهذا بالتنسيق الذي أعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

كتابة رقم الجلوس والرقم السري في الخانة المخصصة لذلك ثم الرقم التأكيدي

ثم الضغط على استعلام عنم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

طباعة بطاقة ترشيح الطالب للتقدم بها للجامعة التي تم قبوله بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

هناك عدة معلومات ينبغي معرفتها عند التسجيل في كليات مصر وهي:

من المفترض أنه لا يتواجد أي تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظم التنسيق، بالإضافة إلى أنه يتم عن طريق الأونلاين.

ينبغي كتابة الرغبات بتركيز شديد، ويتم اختيار كافة فروع الكليات الذي يريدها الطالب.

ينبغي الحفاظ على الرقم السري المخصص لتسجيل الرغبات.

ينبغي الحذر من الإدارات الوهمية، ويجب أن يلتزم الطالب بالمعاهد والكليات المعتمدة المتواجدة على موقع التنسيق ووزارة التربية والتعليم العالي ومواقع التواصل الاجتماعي.

يتم القبول في الكليات الحكومية والمعاهد من خلال شبكة الإنترنت.

يستطيع الطالب الولوج إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري المخصصين للطالب.

يتواجد ثلاث مراحل لتنسيق القبول في الجامعات والمعاهد وذلك وفق مجموع الطالب في الصف الثالث الثانوي.

يبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب 75 كلية.

ينبغي اختيار الكليات الذي يريدها الطالب في مقدمة الرغبات، بالإضافة إلى تحديد الكليات القريبة من نطاقه الجغرافي، ويستطيع الطالب التنقل بين اختصاص وآخر.

يستطيع الطالب طباعة الرغبات الذي قام بتسجيلها، ليتم الحصول على رقم معين به تاريخ وساعة التقديم، للاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب.

يستطيع الطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة، ويتم التنسيق على حسب آخر تعديل قام به من على الموقع.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 تنسيق المرحلة الثالثة

بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة والأخير وفتح بابا تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وباقي المراحل بداية من يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي والتي يشرف عليها مكتب تنسيق الكليات والمعاهد الحكومية. وسيكون آخر موعد تقليل الاغتراب 2022 يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022. وخلال 72 ساعه من غلق باب التقديم لتقليل الاغرتاب سوف تظهر النتيجة