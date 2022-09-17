روسفنت: قرار الحكومة الألمانية ينتهك مبادئ اقتصاد السوق

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، مساء أمس الجمعة، إن هذا القرار ينتهك مبادئ اقتصاد السوق، لافتة إلى أنها تدرس إمكانية اتخاذ التدابير فى هذا الشأن بما فيها الدعاوى القضائية لحماية مصالحها.

وأشارت شركة روسنفت إلى أنها لم تتمكن من ضمان أمن مصفاتها فى برلين من الناحية الصناعية والبيئية على خلفية قرار الحكومة الألمانية.

جدير بالذكر، أن الحكومة الألمانية أعلنت، فى وقت سابق، وضع يدها على نشاطات شركة روسنفت الروسية فى ألمانيا.

وقالت الحكومة، إن الهدف يكمن فى ضمان إمدادات الطاقة الوطنية، حيث تدير المجموعة النفطية الروسية عددا من المصافى وتسيطر على 12% من سوق التكرير فى ألمانيا.