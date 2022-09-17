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عمر شويل - جدة منصة أحكام تسجيل جديد عبر حساب الفرد على المنصة الوطنية الموحدة، والتي يتم من خلالها استخدام التحديث الجديد في المنصة والذي يكون أسرع في الاستخدام واكثر توثيقا للطلبات، ويكون على كل فرد يرغب في توثيق الصكوك وذلك للتمتع بالخدمات التي يتم الحصول عليها بشرط أن يتم تسجيل البيانات عبر المنصات الحكومية، وتكون المنصة الخاصة بالتملك متصلة بهيئة التوثيق العقاري وأيضا وزارة الداخلية.

تحديث منصة إحكام

كانت المنصة منذ إطلاقها في 2020 تستخدم طريقة الدخول وإنشاء حساب خاص بالطرق المعتادة، والتي جاءت عبر مليء طلبات البيانات الخاصة بالمستخدم وإنشاء حساب، بينما تقوم المنصة الآن بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني، والتي تكون بالتسجيل بالطريقة السريعة وإرفاق المرفقات إلكترونيا بما ينتهي المعاملات بالطرق الأفضل والاسرع.

منصة أحكام تسجيل جديد عبر نفاذ EHKAM حساب المواطن 1444 متابعة طلب

تقوم وزارة الداخلية بتحذير المتعاملين من تسجيل بيانات خاطئة أو التلاعب ببيانات التسجيل أو الوثائق القانونية التي يتم إرفاقها في المنصة، حيث أعلنت أنها تقوم بالتثبت من كافة بيانات الفرد وبيانات العقار إلكترونيا بالتواصل بين كافة مؤسسات المملكة، ويكون المتلاعب بالبيانات متعرض للمساءلة القانونية والذي قام بذلك بتقديم إقرار رسمي بالتزوير.

إنشاء حساب جديد عبر أحكام عبر أبشر ونفاذ

أتاحت المملكة الدخول على المنصة بإنشاء حساب خاص بكل فرد متعامل عبر المنصة الإلكترونية، وكانت المنصة من قبل تطلب العديد من البيانات بينما يتم التسجيل الآن برقم الهاتف ورمز التحقق وكلمة السر كما تتيح الحصول على حساب جديد للذين لم يسجلوا بالمنصة من قبل، ويتم التسجيل بعدد من الخطوات:

يتم تسجيل الدخول عبر الهاتف النقال أو جهاز الكمبيوتر على منصة احكام الالكترونية يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالرقم السري. يتم إنشاء حساب جديد. يتم تنزيل تطبيق المنصة من جوجل بلاي أو ابل ستور للاستخدام من الهاتف النقال. تصل رسالة على الهاتف النقال برمز الدخول. يتم التسجيل من جديد بالرمز السري. يقوم المستخدم باتباع الخطوات. يجب إرفاق المرفقات والمتابعة من المكتب الهندسي.

متابعة المكاتب الهندسية

يجب أن يتم متابعة مكتب هندسي موثق من البلديات والأمانات والذي يتم من خلاله رفع المرفقات الخاصة بالمخططات الهندسية لاستكمال وثائق التسجيل، ويجب مراجعة كافة البيانات واستكمال كافة الحقول لضمان أن يتم قبول الطلب، وتتيح المنصة الدخول على الحساب بين الحين والآخر عبر “طلباتي” للتعرف على حالة الطلب.

كيفية تعبئة إقرار في منصة احكام

يتم الدخول على المنصة الإلكترونية بحساب الفرد عبر نفاذ. يقوم باتباع خطوات التسجيل والدخول للتعرف على حالة الطلب عبر “طلباتي” أعلى الصفحة. يكون الطلب قيد المراجعة إذا كانت هنالك ملاحظات على هذا الطلب. يمكن الدخول وإعادة تعديل الطلب واستكمال البيانات وتسجيل كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالفرد أو العقار والمرفقات كذلك.

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اكمال الطلب في منصة احكام

يجب أن يتم استكمال الطلب لضمان الموافقة عليه، حيث يقوم المواطن باستكمال كافة الحقل من البيانات المطلوبة والخاصة ببيانات المواطن وأيضا بيانات العقار واستكمال وسداد كافة المصروفات المطلوبة للتسجيل وبيانات المرفقات والمخططات من المكتب الهندسة وذلك ليضمن المواطن قبول الطلب.

كيف استعيد كلمة المرور في منصة احكام؟

يمكن أن يتم نسيان كلمة السر، ويكون على كل فرد إعادة التسجيل من جديد وإنشاء حساب جديد:

يتم إنشاء حساب جديد. يقوم باستكمال البيانات وتسجيل الرقم السري الجديد على الهاتف النقال. يعيد المستخدم التسجيل به من جديد. يمكن التواصل عبر أرقام تواصل منصة احكام الموحدة كما يمكن حجز موعد جديد منصة احكام عبر المنصة الخاصة بالمواعيد.

الافادات الهندسية لمنصة احكام عبر الجوال

يكون على كل فرد استكمال الإفادات الهندسية والتي تأتي بالتواصل مع مكتب هندسي معتمد لدي البلديات ليتم إرفاق الوثائق والمخططات بشكل موثق لهذا العقار، ويتم مراجعة طلبات التسجيل وإعلان النتائج بعد التثبت من البيانات، على أن يكون عليه السداد الخاص بالمصروفات بعد ذلك، والتي تعتمد على مساحة كل عقار.

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