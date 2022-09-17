نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري لا يطلب ضمانات ولا تحويل راتب أقل قسط وتسهيلات السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فوري “شخصي” مقدم من شركة الأمثل للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بصيغة التورق مصمم بهدف توفير احتياجات المواطنين من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية موظفي جهات معتمدة، حيث يقصد “بالجهات المعتمدة” أي جميع القطاعات وتشمل القطاع الحكومي وشبه الحكومي بالإضافة إلى الخاص والشركات الكبرى، تتميز الشركة بتوفير خاصية أسرع إجراءات لإتمام الطلب في أقل وقت ربما في نفس اليوم أو اليوم التالي، أما لطلب قرض للشركات والمؤسسات فتكون المدة لصرف المبلغ المطلوب خلال الـ48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب كامل بكافة المستندات والأوراق المحددة وفق قوانين الشركة.

تمويل فوري بدون كفيل

يمكنك الحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب حتى 50 ألف ريال سعودي من شركة الأمثل على أن تتيح أيضاً قرض بدون تحويل راتب فقط يصل حتى 250 ألف ريال بشرط التأهيل والاستحقاق تقديم الضمانات الالزمة لتلك المبالغ في حال إن زادت قيمتها للحد المتفق عليه، حيث أن الشركة توضح كافة الأنظمة بكل شفافية ومصداقية للعميل وهذا سبب الاستمرارية والنمو وتحقيق النجاح، فيما توفر أيضاً تمويل تأجير السيارات بنفس المزايا بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمرونة عالية فضلاً عن تمويل المتاجر الإلكترونية أيضاً، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتشجيع أصحاب الأعمال على رفع وتحسين مشاريعهم.

شروط تمويل شركة الأمثل

أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

لابد أن يكون على رأس عمل في إحدى الجهات المعتمدة.

توجد رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي التمويل.

فترة السداد لا تتجاوز الخمس سنوات.

أقل مبلغ لطلب تمويل بدون كفيل 20 ألف ريال كحد أدنى.

طريقة طلب قرض فوري شركة الأمثل

تقديم إلكتروني عبر رابط شركة الأمثل للتمويل على أن تقدم المستندات المطلوبة كاملة للفرع، فيما حذرت الشركة التعامل مع أي قنوات غير معتمدة إلا من خلال الموقع الخاص بها أو يمكنك الاستفسار أو التحدث مع خدمة العملاء عبر الرقم المجاني 8003015555.

الأوراق المطلوبة