الجيش الصومالى يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة الشباب

وذكر بيان للجيش الصومالى -بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم- أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأضاف البيان أن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة "لابدولى" على بعد 15 كيلومترًا من منطقة "سيناطقو"، كما استطاع الجيش السيطرة خلال عملية عسكرية على منطقة "بوعو" على بعد 45 كيلومترًا جنوب شرقى مدينة "بلدوينى" بمحافظة "هيران".
وأكد محافظ هيران على جيتى عثمان، أنه تم السيطرة على منطقه بوعو دون مواجهات، مضيفًا أن العمليات العسكرية مستمرة.
يشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها السيطرة على منطقة بوعو وطرد عناصر حركة "الشباب" منها منذ 13 عامًا.
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