بايدن: روسيا تهدف إلى إلغاء حق أوكرانيا فى الوجود

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن إعلان روسيا التعبئة يأتى لزيادة هجومها على أوكرانيا وهذا أمر فاضح، مؤكدًا أن هدف موسكو إلغاء حق أوكرانيا فى الوجود كدولة.





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