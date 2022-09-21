الدوما الروسى يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة أعمال الناتو بأوكرانيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - تبنى مجلس الدوما الروسى مناشدة إلى البرلمانات الأوروبية والجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيها إدانة أعمال "الناتو" في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال زعيم كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الدوما الروسى، ليونيد سلوتسكي، إن النواب يتوجهون إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى البرلمانات الأوروبية بطلب لإدانة إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يهدد السلام والاستقرار في أوروبا، وقد تبنى مجلس الدوما ذلك الطلب.

وفى وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قائلا: نواجه فى العالم تبعات حرب بوتين في أوكرانيا، موضحًا أن روسيا تعلن التعبئة لزيادة هجومها على أوكرانيا وهذا أمر فاضح، متابعا: حذرنا من غزو روسيا لأوكرانيا قبل أن يبدأ.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن روسيا ارتكبت مجازر وانتهاكات في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هدد أوروبا بالسلاح النووى، متابعا: روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، ونعمل مع الشركاء والحلفاء لمنع روسيا من الاعتداء على دول الناتو.

وأشار جو بايدن إلى أن الجيش الأوكرانى واجه روسيا بشجاعة، موضحا أنها تحاول أن تلقي اللوم في أزمة الغذاء على العقوبات ضدها وهذا غير صحيح.