نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى كلية تجارة والهندسة من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى كلية تجارة والهندسة من موقع التنسيق الان نستعرضه مع بدء العد التنازلي على إعلان ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وخمسة سنوات بعدما اقتربت وزارة التعليم العالي من إتمام الانتهاء على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية على ان نوافيكم ونستعرض على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الحصول على نتائج تنسيق الدبلومات اون لاين

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كشف منذ قليل معالي الدكتور محمد أيمن عاشور على تمديد الفرصة على تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية يومين إضافيين بعدما كان من المقرر على ان تنتهي اليوم وزارة التعليم العالي على غلق أبواب التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية اليوم الا ان الوزارة سمحت للطلاب على استمرار تسجيل رغباتهم حتى يومي السبت عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة لتبدأ بعدها وزارة التعليم العالي على إتمام اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على شكل نوافيكم به الآن ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تستعد وزارة التعليم العالي على إتمام اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي اون لاين على النحو التالي:-

في الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع التنسيق الرسمي

فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال وتسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السابعة حدد القسم ان كنت من طلاب صناعة وزراعة وسياحة وفنادق

فى الخطوة الثامنة:- ابدء فى النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور بطاقة الترشيح امامكم على الفور على ان يصبح بإمكانكم على غرار هذا الامر طباعتها

هذا ومن المقرر على ان يتم الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب من تنسيق الدبلومات الفنية مساء يوم الغد على ان تستعد بعدها وزارة التعليم العالي على اتمام اعلان ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي وذلك بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على مستوي جميع المحافظات المصرية

مؤشرات كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية