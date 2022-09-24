بايدن يسحب من أفغانستان صفة الحليف الرئيسى من خارج الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى مذكرة رئاسية موجهة لوزير الخارجية، نشرها البيت الأبيض - إنه "أنهى بموجب صلاحياته الدستورية تصنيف أفغانستان حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج الناتو لأغراض قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 بصيغته المعدلة (22 U.S.C. 2321k) وقانون الرقابة على تصدير الأسلحة (22 U.S.C. 2751 وما يليه)".

يشار إلى أن "الحليف الرئيس من خارج الناتو" هو تصنيف قانونى يوفر لحلفاء الولايات المتحدة من الدول غير الأعضاء فى الناتو مزايا معينة فى مجالات الدفاع والتجارة والتعاون الأمنى، وهو رمز للعلاقات الوثيقة التى تربط الولايات المتحدة بهذه البلدان.

وكانت واشنطن قد صنفت أفغانستان حليفاً رئيساً من خارج الناتو فى عام 2012 ، ومنذ تولى حركة طالبان الحكم فى البلاد فى أغسطس 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية بموجب اتفاق سلام بين الجانبين، لم تتخذ الولايات المتحدة قرارًا بشأن الاعتراف بحركة طالبان أو أى كيان آخر بوصفه حكومةً لأفغانستان أو جزءاً من هذه الحكومة.