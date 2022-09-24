تايوان: رصد 16 طائرة و4 سفن صينية حول المنطقة المحيطة بنا

جدة - نرمين السيد - وكانت تايوان قررت إجراء تدريبات بالذخيرة الحية بانتظام فى مقاطعة بينجو وسط مضيق تايوان مرة كل شهر، بينما سيتم تنظيم تدريبات مماثلة فى جزيرتى كينمن وماتسو القريبتين من الصين كل شهرين.

فيما أكد مسؤولون بالصين لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" إلى تايوان بعدما أبلغ وزير الخارجية الأمريكى نظيره الصينى، بأن الحفاظ على السلام والاستقرار فى تايوان أمر بالغ الأهمية.