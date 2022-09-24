الاتحاد الأوروبي يُعرب عن ”حزنه العميق” إزاء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 02:31 مساءً - أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن "حزنه العميق" بسبب الحادث المأساوي يوم أمس الأول لغرق قارب قبالة سواحل سوريا ، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصًا .

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، أن هذه المأساة الجديدة في البحر هي أسوأ حادث غرق لقارب يحمل مهاجرين يغادرون المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان: في لحظة حزن كالتي نعيشها، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، ويظل ملتزمًا بمساعدتهم في التغلب على الأزمات التي يواجهونها مع مساعدة اللاجئين في المنطقة ومكافحة الاتجار بالمهاجرين.

وأعلن المرصد السوري، يوم أمس الأول، أن زورقا بحريا انقلب ضمن المياه الإقليمية السورية، مقابل جزيرة "أرواد" السورية في طرطوس، في حين عثرت فرق الإنقاذ على 15 جثة، و8 ناجين تم إسعافهم إلى مستشفيات طرطوس، ووفقا للمصادر فإن الزورق انطلق من طرابلس في لبنان منذ أيام عدة بقصد الهجرة وكان يحمل جنسيات مختلفة.