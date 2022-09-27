موريتانيا تعلن عن تعديل وزارى يطال 4 حقائب

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين، إبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتهذيب الوطنى وإصلاح النظام التعليمى، وزينب بنت احمدناه وزيرة للوظيفة العمومية والشغل، ومحمد ولد عبد الله ولد عثمان وزيرا للتنمية الحيوانية، ولام مختار الحسينى وزيرا أمينا عاما للحكومة.

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