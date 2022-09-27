كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2022 وضوابط استحقاق أهلية البرنامج

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الحديث، وهذا لأنه يمكنك الآن تحديث حساب الضمان الاجتماعي لعام 2022 إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة، بحيث يمكن للمواطنين العثور بسهولة على حساباتهم من خلال منصة الخدمة الإلكترونية لموقع الوزارة على الإنترنت باستخدام رقم التعريف الشخصي أو رقم الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاتصال بنا للحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الضغط على نافذة خدمات الوزارة.

أدخل رقم الضمان الاجتماعي وكلمة المرور في حساب الضمان الاجتماعي الخاص بك.

ثم انقر فوق كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق نافذة حسابي.

ثم أدخل جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على زر الاستعلام وانتظر لحظة حتى تظهر جميع البيانات الخاصة بحساب الضمان الاجتماعي المتقدم.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكنك الاستفسار عن أهليتك للضمان الاجتماعي ومعرفة نتائج أهليتك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي.

ثم أضف اسمك ورقم الهوية وكلمة المرور.

تعرض هذه الصفحة قائمة بالخدمات عبر الإنترنت.

انقر فوق رمز سؤال أهلية الضمان الاجتماعي.

ثم انقر فوق أيقونة موافق لعرض جميع معلومات الضمان الاجتماعي.

شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي حددتها دائرة التنمية البشرية للسماح للمواطنين بالتقدم وإنها: