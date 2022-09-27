نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساند مكاتب الاستقدام خطوات استقدام العمالة وأسعارها 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساند مكاتب الاستقدام هو واحدة من الخدمات الإلكترونية التي طرحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الهدف منها هو التعريف بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل ويمكن من خلاله التعرف على كافة الإجراءات والتواصل مع مزودي الخدمة بكل سلاسة وبدون قيود، تسمح تلك المنصة لأصحاب العمل بإرسال تفضيلات الاستقدام التي تخص العمر وخبرات العمل السابقة لوكالة الاستقدام، يمكن استلام عروض طلبات الاستقدام عن طريق مقدمي الخدمة بكل سهولة ونتعرف الأن علي خطوات أستقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند وخطوات إصدار التأشيرة وأسعار الأستقدام للعمالة المختلفة.

مساند مكاتب الاستقدام

يتساءل العديد عن طريقة استقدام العمالة المنزلية من خلال منصة مساند الإلكترونية، التي تتم تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وتتمثل خصائصها فيما يلي:

تختص تلك المنصة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية داخل المملكة.

تحافظ على حقوق كل الأطراف وتراعي حقوق وواجبات كلا الطرفين.

تتمكن من التعاقد مع العمالة المنزلية واستقدامها من خلال مكاتب الاستقدام بالسعودية.

تستطيع الدفع بطريقة إلكترونية في مقابل الحصول على الخدمة.

لم تعد بحاجة إلى عمل الكثير من الإجراءات لكي تستخرج التأشيرة للعمالة القادمة.

يطرح لك مساند مكاتب الاستقدام خدمة التأشيرة الإلكترونية البديلة أو الجديدة أو المعافاة.

أصبح في الوقت الحالي مع توافر منصة مساند كل الأمور أكثر سهولة ولا توجد تعقيدات.

طريقة استقدام العمالة المنزلية بالسعودية عن طريق مساند

يمكن عن طريق تلك المنصة التعاقد مع العمالة المنزلية واستقدامها من خلال مكاتب الاستقدام، يلزم التسجيل في مساند استقدام عبر الخطوات القادمة:

يلزم أن يكون لديك حساب على منصة أبشر الإلكترونية. انقر فوق الرابط الخاص بمنصة مساند استقدام. قم بتسجيل الدخول ومن ثم انقر فوق تسجيل حساب جديد. سوف تنتقل إلى صفحة المعلومات المطلوب تسجيلها. يجب اختيار نوع الهوية الخاصة بك إذا كنت مقيم أو مواطن. سجل كل المعلومات المطلوبة منك مثل: الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم الإقامة. انقر فوق زر التالي، تابع الرسائل النصية على هاتفك المحمول الذكي. سوف يتم إرسال كلمة السر الخاصة بحسابك في موقع مساند مكاتب الاستقدام الإلكتروني. ينبغي تفعيل الحساب عبر تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية أو الإقامة واكتب كلمة السر.

خطوات إصدار تأشيرة للعمالة المنزلية عن طريق موقع مساند

إذا كنت ترغب في استقدام عمالة منزلية بمواصفات معينة يلزم الحصول على تأشيرة عن طريق منصة ساند من خلال السطور التالية:

قم بتسجيل الدخول عن طريق منصة مساند. انقر فوق التأشيرات الموجودة على يمين الصفحة. اختار طلب جديد تأشيرة عادية، يتم طلب إقرار يفيد بصحة المعلومات التي تدخلها. ادفع مبلغ 2000 ريال سعودي رسوم حكومية من خلال ماكينة الصرف الآلي. يشترط تسجيل الحالة الوظيفية وتقديم وثيقة التعريف بالراتب وألا يقل عن 7000 ريال. إذا كان لديك رصيد لا يقل عن 60 ألف ريال سعودي يمكن تقديم وثيقة تفيد بذلك. أضف جنسيتك ومهنة العمالة التي تريد استقدامها، من ثم ارفع ملف القدرة المالية. انقر فوق إصدار فاتورة ويلزم الاحتفاظ برقم الفاتورة. يتوجب دفع رسوم مالية لكي تستخرج التأشيرة من مساند مكاتب الاستقدام السعودية. اطبع التأشيرة عن طريق الدخول لقائمة التأشيرات الصادرة وانقر فوق المراد طباعتها.

طريقة التعاقد مع مكتب استقدام عبر منصة مساند

قم بتسجيل الدخول عن طريق موقع مساند. سوف تظهر كل التأشيرات التي قدمت إليها من قبل. إذا تمت الموافقة على طلب تأشيرة الاستقدام يلزم اختيار مكتب الاستقدام للتعاقد معه. اضغط على العقود وقم باختيار التأشيرة. انقر فوق زر التالي ومن ثم اضغط على طلب تعاقد جديد. سوف يظهر أمامك أكثر من خيار سجل المعلومات وانقر فوق خيار حسب المواصفات. أضف المواصفات المطلوبة في العمالة التي ترغب في استقدامها. قم بالنقر فوق زر التالي وسوف تظهر أمامك أسماء مكاتب الاستقدام بالسعودية. تظهر أمامك قائمة يتوافر بها المعلومات التي أدخلتها من قبل. إذا كانت المعلومات صحيحة انقر فوق تأكيد ومن ثم إرسال. يقوم المكتب الذي اختارته بمراسلتك إذا تم قبول الطلب في مدة لا تتخطى ثلاث أيام. عقب قبول طلبك يلزم الولوج إلى موقع مساند واختار طريقة الدفع المتاحة لك.

أسباب رفض تأشيرة استقدام العمالة

قامت الحكومة السعودية بإلزام كافة الشركات الخاصة باستقدام العمالة بعرض أسعار استقدام العمالة؛ ذلك للاطلاع عليها بواسطة العملاء قبل طلب التأشيرة ويتم رفضها بسبب التالي:

إذا تخطى عدد التأشيرات المسموح بها للفرد.

يتم رفض التأشيرة بسبب إيقاف الخدمات الحكومية للفرد ويلزم مراجعة حساب أبشر.

تحصل على رفض إذا لم تقم بسداد المخالفات المرورية ورسوم التأشيرة.

توجد بعض أسباب الرفض الأخرى التي تتعلق بحالة الطلب.

أسعار الاستقدام في مساند

تختلف أسعار مساند مكاتب الاستقدام وفقاً للجنسيات والدول التي يتم استقدام العمالة منها، هناك دول قريبة يتم استقدام العمالة منها بمبالغ قليلة، يختلف المبلغ وفقاً للمهنة ومتوسط الأسعار للقيام باستقدام العمالة المنزلية نساء يتراوح ما بين 7000، 20000 ريال سعودي.

متوسط الأسعار لاستقدام العمالة المنزلية رجال يتراوح ما بين 400، 12 ألف ريال سعودي، كما يصل متوسط الأسعار لاستقدام سائق حوالي ٥٠٠، ١٠٠٠٠ ريال سعودي، كما يصل متوسط الأسعار لاستقدام الممرضات حوالي ما بين ٩، 22 ألف ريال سعودي.

كيف اعرف مكاتب الاستقدام في مساند؟

توفر تلك المنصة لمستخدميها إمكانية التعرف على كل المكاتب والشركات المرخصة والمسؤولة عن مزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام وذلك عقب التسجيل في البوابة بنجاح.

كيف ارجع فلوسي من مكتب استقدام؟

يستطيع صاحب العمل استرجاع رسوم الاستقدام عن طريق بوابة مساند بكل سلاسة خلال الخمسة أيام الأولى، يتم إلغاء طلب التعاقد دون أي قيود وبمنتهى البساطة.

هل برنامج مساند موثوق؟

نعم فقد قامت الحكومة السعودية بإصدار تلك المنصة الشهيرة والمسؤولة عن العمالة المنزلية ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير للقيام باستخراج التأشيرات، تتسم بالمصداقية والشفافية على عكس المكاتب المزيفة الأخرى والغير موثوق منها.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتسليط الضوء على منصة مساند مكاتب الاستقدام وعرضنا أسباب رفض تأشيرة استقدام العمالة، خطوات إصدار تأشيرة للعمالة المنزلية بالتفصيل.