نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية وما هو موعد نزول دعم تكافل الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية بدء التسجيل للطلاب من ذوي الحاجة المادية ، فلقد قامت المؤسسة الخيرية بالإعلان عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات من التعليم العام ذوي الحاجة المادية للعام 1442 / 1443هـجريا، وذلك عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة، ويتم هذا اعتبارًا من اليوم الأحد 16 رجب إلى يوم الخميس 5 شعبان من العام الحالي. كما إنه سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بشرح أهداف البرنامج وخطوات التقديم. وموعد نزول الدعم.

التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية

ويتم التقديم في هذا البرنامج عن طريق لجان تكافل توجد في المدارس التي تقوم بدورها بحصر جميع الطلاب المحتاجين داخل المدارس والقيام بتسجيلهم في نظام تكافل، وبعدها تعمل المؤسسة على تطبيق الشروط للاستحقاق من خلال معالجة البيانات لكلا من الطلاب وأولياء الأمور حسب بياناتهم الرسمية الموجودة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد، وأيضا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة العدل أيضا، هذا بالإضافة إلى تقييم المدرسة من الجانب الاجتماعي للطالب والأسرة، تعرف أيضا على قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

أهداف برنامج تكافل

بعد التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية تقدم المؤسسة من هذا البرنامج وغيره الكثير من البرامج النوعية الأخرى إلى تقديم الدعم للطلاب المحتاجين

وبهذا تقوم بإزالة العوائق الاجتماعية التي تواجههم وتعوق بينهم وبين الحصول على التعليم المتميز.

تساعدهم أيضا على أن يصبحوا أفرادًا ناجحين في المستقبل

تهدف المؤسسة إلي تقديم خدماتها إلي حوالي 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

خطوات تسجيل الطلاب

وبعد أن قمنا بعرض أهداف التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية وما تقدمه المؤسسة. يمكننا عرض أيضاً خطوات تسجيل الطلاب في المؤسسة كما يلي:

ولكي يتم التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية أولا القيام بالدخول على منصة بوابة الطلاب.

وبعدها القيام بالضغط علي اختيار تسجيل دخول طالب جديد.

ثم إدخال رقم الهوية، ورقم الجوال المكتوب في برنامج التكافل بالمدرسة.

ثم إدخال رمز التحقق الموجود بالصورة.

وبعدها يتم إرسال رمز التحقق عن طريق الهاتف، وإذا لم يتم استلام رمز التحقق، عليك مراجعة المدرسة للبيانات المُسجلة سابقًا في برنامج التكافل، أو التأكد من وجود الاسم الصحيح للطالب داخل القائمة الخاصة بالمكفولين، لتستطيع استكمال خطوات التسجيل.

ويعد ذلك القيام بكتابة كود التفعيل، والضغط على اختيار متابعة

ثم سنبغي إدخال باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح لكي يتم التقديم على مؤسسة تكافل الخيرية.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.

إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

وبعدها القيام بالضغط على خيار تسجيل.

وفي النهاية تقوم المؤسسة بدعوة الطلبة المستحقين للقيام بالدخول على منصة بوابة الطلاب موقع تكافل للاطلاع على الفرص المتاحة لهم. وأيضا ليتمكنوا من التعرف على حالة الاستحقاق والتقديم في مؤسسة تكافل الخيرية. وأيضا عرض الأسباب للاستبعاد.

التقديم في مؤسسة تكافل وموعد نزول الدعم الطلاب

بعد أن قمنا بعرض طريقة التسجيل للحصول على الدعم يمكننا التوضيح أنه يتم صرف الدعم في الأسبوع الثاني من بداية الدراسة. كما إنه في هذا العام سوف يتم نزول الدعم في الأسبوع الثالث من الدراسة.