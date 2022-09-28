الرئيس الليتوانى: ندرس تسليم مدافع الهاوتزر الألمانية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الليتوانى جيتاناس ناوسودا، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى لتسليم مدافع "هاوتزر" الألمانية (PzH 2000) إلى أوكرانيا، فى وقت لاحق، بمجرد أن تتلقى الحكومة تقييمًا من القيادة العسكرية حول التأثير المحتمل لمثل هذا القرار.





وأضاف ناوسودا - فى تصريحات لشبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا - أن هذا القرار لم يكن على جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، لكن "اتفقنا للتو على العودة إليه، أولاً، يجب إعداد تقرير عسكرى مفصل للغاية، وتقييم من الجانب العسكرى لكيفية تأثير ذلك على خطط وآفاق جيشنا وقدرة قواتنا على تنفيذ عمليات معينة".

وتابع أنه "بمجرد أن نتلقى تلك النصيحة العسكرية، سنظل نقيم استراتيجيًا وسياسيًا ما إذا كان مثل هذا القرار مناسبًا ثم نتخذ قرارًا".

وأكد نوسودا أن أحد العوامل عند اتخاذ قرار بشأن نقل مدافع "الهاوتزر" هو ما إذا كان لدى ليتوانيا بدائل لاستبدال هذه الأسلحة وما هو الإطار الزمنى للقيام بذلك.

يأتى هذا بعدما وردت تقارير أن أوكرانيا طلبت من ليتوانيا مشاركة بعض أسلحتها الحديثة، بما فى ذلك مدافع "الهاوتزر" الألمانية ذاتية الدفع ونظام الدفاع الجوى النرويجى والمزيد من المركبات الأمريكية المدرعة.

ويرى خبراء أن نقل مدافع "الهاوتزر" هذه من شأنه أن يقوض قدرة المدفعية التى اكتسبتها ليتوانيا مؤخرًا.

وكان وزير الدفاع الليتوانى، أرفيداس أنوشوسكاس، قد ذكر يوم أمس الأول الاثنين أن ليتوانيا لا تفكر فى نقل مدافع "الهاوتزر" هذه إلى أوكرانيا، واصفا الاقتراحات بأنها شائعات وأقاويل.