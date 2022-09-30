التضخم يسجل رقما قياسيا ويصل إلى 10% بمنطقة اليورو خلال سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقديرات التى أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، اليوم الجمعة، وصل معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 10% فى شهر سبتمبر الجارى، وهو الأعلى منذ بدء استخدام العملة.

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