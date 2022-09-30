العالم اليوم - الهند ترفع الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لكبح التضخم

انتم الان تتابعون خبر الهند ترفع الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لكبح التضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - رفع البنك المركزي الهندي، الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.90 بالمئة، في رابع زيادة له هذا العام، وقال إن الاقتصادات النامية تواجه تحديات تتمثل في تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأزمة الديون وانخفاض قيمة العملة.

توقع محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، أن يبلغ معدل التضخم 6.7 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تمتد حتى مارس المقبل.

وقال محافظ المركزي في بيان عقب اجتماع لجنة المراقبة بالبنك إن يونيو كان الشهر السادس على التوالي حيث تجاوز التضخم مستوى تحمل البنك المركزي البالغ 6 بالمئة.

وأضاف أن البنك المركزي الهندي سيظل يركز على سحب السياسة النقدية التيسيرية.

وخفضت اللجنة النقدية بالبنك توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 7 بالمئة للسنة المالية الحالية من 7.2 بالمئة المتوقعة في أغسطس. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من العام المالي المقبل حوالي 6.7 بالمئة.

قال داس إن العالم يواجه أزمة تلو الأخرى، لكن الهند صمدت أمام صدمات جائحة فيروس كورونا والصراع في أوكرانيا.