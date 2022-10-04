العالم اليوم - "أنابيب" السعودية توقع عقدا جديدا بهذه القيمة

انتم الان تتابعون خبر "أنابيب" السعودية توقع عقدا جديدا بهذه القيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" السعودية توقيع عقد لتوريد الأنابيب لصالح شركة "مكديرموت" العربية المحدودة، بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون ريال، أي نحو 119.74 مليون دولار.

وقالت أنابيب في بيان للسوق السعودي، الثلاثاء، إن العقد مدته 12 شهرا، ومن المتوقع أن تنعكس نتائجه في الربع الثالث من السنة المالية 2023.

وعقب إعلان التوقيع، قفز سهم شركة أنابيب بقوة في التداولات، ليصعد بنسبة 7.4 بالمئة بحلول الساعة 12:04 بتوقيت غرينتش.

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي، توقيع عقد مع شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 155 مليون ريال (41.23 مليون دولار).

وأعلنت الشركة في بيان أن مجموع قيمة المشاريع القائمة للشركة بنهاية سبتمبر يتجاوز 800 مليون ريال (212.81 مليون دولار)، مما سيساهم في استمرار أعمال الشركة في الفترة القادمة وتحسين المبيعات، بحسب البيان.

وكانت الشركة قد سجلت خسائر في الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 4.2 مليون ريال (1.12 مليون دولار)، بسبب تراجع المبيعات بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، لتسجل 70 مليون ريال سعودي (18.62 مليون دولار)، مقابل 124 مليون ريال (32.99 مليون دولار) قبل عام.