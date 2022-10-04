اليابان تتخذ إجراء جديدا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية اليابانى، يوشيماسا هاياشى، أن حكومة بلاده أصدرت أوامر اليوم الثلاثاء، لقنصل روسى يتخذ من شمال اليابان مقرا له بمغادرة البلاد فى غضون ستة أيام ردا على إجراء روسى مماثل الشهر الماضى.





وقال هاياشى، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن "وزارة الخارجية اليابانية أعلنت أن القنصل فى القنصلية العامة الروسية فى سابورو شخص غير مرغوب فيه بعد أن احتجز جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قنصلا يابانيا فى فلاديفوستوك لبضع ساعات بتهمة التجسس وطرده من الأراضى الروسية".

وقد عاد القنصل اليابانى، تاتسونورى موتوكى، إلى بلاده الأسبوع الماضى بعد إعلان وزارة الخارجية الروسية أنه شخص غير مرغوب فيه.

وأضاف هاياشى، أن نائب وزير الخارجية اليابانى تاكيو مورى، استدعى السفير الروسى لدى اليابان ميخائيل جالوزين، للوزارة لإبلاغ موسكو بإجراءات طوكيو المضادة، لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأن القنصل الروسى.

وأوضح هاياشى أن "موتوكى عومل قسرا من جانب السلطات الروسية أثناء احتجازه، بما فى ذلك تعصيب عينيه وتقييده بدنيا، رغم أنه لم يرتكب أى عمل غير قانونى".

وفى 26 سبتمبر الماضى، اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى موتوكى بالضلوع فى التجسس بعد أن حصل على معلومات سرية مقابل مبالغ مالية، وأمره بمغادرة روسيا فى غضون 48 ساعة.

ووصف هاياشى اعتقال واستجواب روسيا للقنصل اليابانى بأنه "انتهاك واضح وخطير" للقانون الدولى و"مؤسف للغاية"، مضيفا أن الإعلان عن أنه شخص غير مرغوب فيه كان "عملا لا يصدق".