تصريح جديد من الكرملين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنتظر حتى يغير الرئيس الأوكرانى الحالى فولوديمير زيلينسكى أو الرئيس المقبل، موقف بلاده بشأن المفاوضات مع روسيا، لأن الجهود المبذولة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقات تتطلب مشاركة كييف.





وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب أن يكون هناك طرفان لإجراء محادثات.. سننتظر الآن إما حتى يغير الرئيس الأوكرانى الحالى موقفه، أو حتى يكون هناك رئيس آخر فى أوكرانيا سيغير موقفه من أجل الشعب الأوكرانى". وقال المتحدث باسم الكرملين، إنه حتى قبل بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، كانت روسيا ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسى للوضع فى أوكرانيا، مضيفا "منذ البداية، منذ ما قبل العملية العسكرية، كانت روسيا تدعم استخدام الوسائل الدبلوماسية والمفاوضات للوفاء بالشروط التى حددتها موسكو". وكان الرئيس الأوكرانى أصدر، فى وقت سابق، قرارا من قبل مجلس الأمن القومى والدفاع فى كييف، قال فيه إنه من المستحيل إجراء محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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