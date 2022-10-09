استطلاع: شعبية الحكومة اليابانية تسجل أدنى مستوياتها

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن تراجع معدل دعم مجلس الوزراء اليابانى من 40.2 % فى سبتمبر و54.1% فى أغسطس، يشير إلى فشل كيشيدا فى تبديد التوتر بشأن الجنازة الرسمية التى أقيمت الشهر الماضى لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى والذى قُتل برصاصة يوليو الماضى، على يد رجل قيل إنه كان ينتقده بسبب صلات مزعومة بالكنيسة.
وجاء الاستطلاع الهاتفى الذى استمر يومين حتى اليوم فى الوقت الذى تحتدم فيه أزمة عدم ثقة الشعب فى الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم نتيجة تقارير عن صلات نواب الحزب الحاكم بكنيسة التوحيد، وأظهر أحدث استطلاع للرأى أن 61.9% إنهم رفضوا جنازة آبي، مقارنة بـ 36.9% أعربوا عن تقديرهم لها.
وبينما دافع كيشيدا عن قراره بمنح الشرف لرئيس الوزراء اليابانى السابق الأطول خدمة، انقسم الرأى العام حول تكاليف الجنازة والمخاوف من احتمال إجبار الناس على الحداد واحتمال استخدامها لترسيخ إرث إيجابى للزعيم السابق المسبب للانقسام.
كما وجد الاستطلاع أن 78.9% يشعرون بأن حياتهم قد تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والضروريات اليومية وفواتير الخدمات وغيرها.
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