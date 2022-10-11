عاجل- الناتو: توفير منظومات دفاع جوى متقدمة لأوكرانيا.. ومناوراتنا روتينية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إنه "هناك دول ستوفر منظومات دفاع جوى متقدمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، حسبما أفاد أنباء عاجلة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأضاف أمين عام الناتو، أن "مناورات دول الحلف التى يستعد لتنظيمها روتينية، ولكنها ذات رسالة رادعة لـ روسيا"، لافتًا إلى أن الحلف "لم يلاحظ أى تغيير فى استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية". وأضاف أمين عام حلف الناتو، "سنرد بشكل جماعى على أى هجوم يستهدف البنى التحتية لدول الحلف"، مضيفًا أن "التهديدات الروسية النووية خطيرة وغير مسؤولة، والحرب النووية لن يفوز فيها أحد ونحن نراقب قوات موسكو عن كثب". كما طالب ستولتنبرج، رئيس بيلاروسيا بأن يتوقف عن التدخل فى النزاع الروسى الأوكرانى.

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