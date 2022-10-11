عاجل- الناتو: سنرد بشكل جماعى على أى هجوم يستهدف البنى التحتية لدول الحلف

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء: "سنرد بشكل جماعى على أى هجوم يستهدف البنى التحتية لدول الحلف"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال أمين عام حلف الناتو، إن "التهديدات الروسية النووية خطيرة وغير مسؤولة، والحرب النووية لن يفوز فيها أحد ونحن نراقب قوات موسكو عن كثب".

وتأتى تصريحات أمين عام الناتو بالتزامن مع التصعيد العسكرى بين روسيا وأوكرانيا فى الأونة الآخيرة، بعد تفجير شاحنة على جسر كيرتش الواصل بين روسيا وجسر القرم.

وصعدت وزارة الدفاع الروسية ضرباتها داخل المدن الأوكرانية، لاسيما العاصمة كييف، منذ أمس الإثنين.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى منطقة دنيبروبتروفسك، وقالت إن "قواتنا تواصل هجماتها الدقيقة على أهداف عسكرية وعلى منشآت طاقة فى أوكرانيا".

كما أكدت الدفاع الروسية أنه "أصبنا كل الأهداف المحددة فى أوكرانيا اليوم، وتشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة".