تراجع الصين وأمريكا.. النقد الدولى يخفض توقعات النمو العالمى لـ2022 و2023

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى أنباء عاجلة، منذ قليل، فقد خفض صندوق النقد الدولى توقعات النمو فى الصين لعامى 2022 و2023. ومجددًا، أعلن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى فى 2022 إلى 1.6 بالمئة. فيما أشار تقرير صندوق النقد الدولى، إلى أن صادرات روسيا النفطية ستخفف من شدة ركودها الاقتصادى.

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