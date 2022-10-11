جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات اليوم الثلاثاء ـ بأن الأغلبية العظمى من الضحايا سقطوا فى فلوريدا الولاية الأكثر تضرّرا من الإعصار المدمر بمعدل 102 ضحية، فى حين سقط الخمسة الباقون فى ولاية نورث كارولاينا، متوقعة فى الوقت نفسه أن يستمر عدد القتلى فى الارتفاع جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة والسيول بسبب إعصار إيان.
ويعد "إيان" من الفئة الرابعة فى تصنيف الأعاصير، والذى تسبب، عندما بلغ اليابسة فى فلوريدا، فى إغراق أحياء بأكملها ودمر منازل وجسور وخطوط كهرباء، ومع تقدمه نحو المحيط الأطلسى تراجعت حدته قبل أن تشتد مجددا مع وصوله إلى ساوث كارولاينا، وكذلك جارتها نورث كارولاينا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان إلى 107 قتلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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