الناتو: إسبانيا ستنقل 4 من أنظمة الدفاع الجوى من طراز هوك إلى...



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - أكد حلف الناتو، أن إسبانيا ستنقل 4 من أنظمة الدفاع الجوي من طراز هوك إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم /الخميس/، أن موسكو وواشنطن لم تقترحا إجراء مفاوضات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستجرى في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.

وقال بيسكوف -ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اجتماع مخطط بين الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين-: "لا، لم نبادر نحن ولا الأمريكيون بإجراء حوار بين الجانبين"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.