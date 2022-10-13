12 طائرة عسكرية كورية شمالية تحلق بالقرب من حدود جارتها الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - حلقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس، ما دفع سئول الى إرسال مقاتلات، حسبما أعلنت شبكة "روسيا اليوم".

وجاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

وأعرب وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا، عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية طورت رؤوسا نووية صغيرة مصممة لتلائم الصواريخ الباليستية التى يمكن أن تصل إلى اليابان.

وقال الوزير الياباني -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما كبيرا في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لديها رؤوس نووية صغيرة يمكن تركيبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى، والتى يمكن أن تصل إلى اليابان.

وأضاف أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد رصد إشارات إطلاق صواريخ باليستية وإسقاطها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيارات، بما في ذلك اكتساب قدرات الضربة المضادة.