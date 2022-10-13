الناتو: أى استخدام للسلاح النووى سيغير طبيعة النزاع فى أوكرانيا وسيتطلب الرد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو ينس ستولتنبرج أن أى استخدام من قبل روسيا للسلاح النووى سيغير طبيعة النزاع فى أوكرانيا وسيتطلب الرد فورا، مشيرا إلى أنه الناتو سيواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك مئات من الطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للطائرات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد الأمين العام أنه تم الاتفاق على تعزيز الدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وأشار الأمين العام أنه تم اتخاذ قرارات بزيادة مخزون الذخيرة والمعدات العسكرية، مضيفا إلى أن تدريبات الحلف للردع النووى ستحافظ على السلام، مشيرا إلى أن دول الناتو تتشاور وتنسق حول التهديدات النووية الخطيرة لبوتين.

بدوره، قال مسئول الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إنه سيتم إبادة الجيش الروسى إذا استخدم سلاحا نوويا فى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 20 جنديا روسيا من أوكرانيا فى عملية تبادل للأسرى، وأشارت الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، إلى أن العائدين يتلقون الآن الرعاية النفسية والطبية اللازمة في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في أقرب وقت ممكن.