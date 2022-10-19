النمسا: أولويتنا حماية أوروبا من مافيا التهريب

جدة - نرمين السيد - وأشار كارنر- فى تصريحات له اليوم الأربعاء- إلى أن اليونان شريك مهم لا سيما فى مجال حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، قائلا إنه اتفق مع وزير الهجرة اليونانى نوتيس ميتاراكيس على محاربة مافيا التهريب الدولى معًا.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق أيضا على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى ومكافحة التهريب الدولي، مؤكدا أن هناك ثلاث شبكات أمان ضرورية للنمسا وهى توفير حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وحماية الحدود على طول طرق غرب البلقان ثم حماية حدود النمسا.

ولفت الوزير إلى اتفاق الدول الأوروبية على نهج منسق ضد استغلال المهاجرين مع التركيز بشكل خاص على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن اليونان لها أهمية خاصة فى حماية الحدود الخارجية الأوروبية نظرًا لموقعها الجغرافى، مشددا على وجوب محاربة جرائم التهريب عبر الحدود من أجل حماية أوروبا من عصابات المهربين الدولية.