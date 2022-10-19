ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رايس قوله: "إننا نحتاج بشكل ضرورى الآن أنظمة الدفاع الجوى سواء الصواريخ أو الطائرات.. نحتاج حقًا إلى إعادة تزويد القوات الجوية الأوكرانية لكننا نستخدم الكثير من الدفاعات الجوية التى وصلت إلينا مثل NASAMS".
وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى أكثر بكثير مما يتم تسليمه فى الوقت الحالى لأنه من المستحيل "الدفاع فى كل مكان"، مشيرًا إلى أنه من الممكن فقط الدفاع عن "المدن الرئيسية".
وتابع أنه تحت قيادة القائد الجديد للقوات الروسية فى أوكرانيا الجنرال سيرجى سوروفيكين، "روسيا تهاجم السكان المدنيين بلا رحمة"، مضيفًا أن "هذه جريمة حرب"، مشيرًا إلى نوايا روسيا بجعل الشتاء المقبل "صعبًا للغاية" على الأوكرانيين من خلال مهاجمة شبكة الطاقة.
وأشار رايس إلى أن بولندا سوف تمنح الجيش أوكرانى مقاتلات روسية قديمة، ويعرف الأوكرانيون كيفية تشغيلها وكيفية صيانتها، مضيفًا أن الولايات المتحدة يمكن أن تمنح بولندا طائرات F-16 فى المقابل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأوكرانى يستغيث بالعالم ويطلب المزيد من الأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.