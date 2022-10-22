العالم اليوم - ميسي يكشف تفاصيل مشروعه الاستثماري الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 04:22 صباحاً - كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخرا عن المشروع الاستثماري الذي سيعمل عليه بعد اعتزاله كرة القدم.

وأعلن ميسي تأسيس شركة قابضة تستثمر في الرياضة والإعلام والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وسيكون مقر الشركة "بلاي تايم سبورتس تيك" في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وستعمل الشركة على اكتشاف الفرص التي يمكن أن تشمل الاستثمار في فرق محترفة أو مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على بناء شركات توفر تكنولوجيا مرتبطة بعالم كرة القدم، هذا إلى جانب العديد من النشاطات الأخرى.

وتلقى عالم كرة القدم رسالة حزينة، بإعلان ميسي في السادس من أكتوبر الجاري، موعد ظهوره الأخير في بطولات كأس العالم.

ميسي أجرى مقابل مع شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية أكد خلالها أن بطولة كأس العالم في قطر 2022 ستشهد آخر ظهور له في مسابقات كأس العالم.

وقال ميسي عن ظهوره الأخير في المونديال: "بطولة 2022 ستكون آخر مشاركة لي في بطولات كأس العالم، تم اتخاذ القرار بالفعل".

ويتنافس منتخب الأرجنتين مع منتخبات المجموعة الثالثة في كأس العالم المقبلة التي تضم السعودية والمكسيك وبولندا، في آخر ظهور للمسابقة ذاتها بالشكل الحالي، قبل أن يتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدلا من 32 في نسخة عام 2026.