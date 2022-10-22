العالم اليوم - رحيل المهاجم الياباني كودو بعد جراحة في المخ

انتم الان تتابعون خبر رحيل المهاجم الياباني كودو بعد جراحة في المخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أعلن نادي تيجيفاجارو ميازاكي أن مهاجمه ماساتو كودو الذي لعب أيضا لمنتخب اليابان وأندية كاشيوا ريسول وفانكوفر وايتكابس وبرزبين رور، توفي عن عمر ناهز 32 عاما بعد خضوعه لجراحة في المخ.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن كودو أدخل المستشفى في الثالث من أكتوبر الجاري بعد تعرضه لوعكة صحية قبل ذلك بيوم واحد عقب تشخيص حالته على أنها ارتشاح في المخ، وتوفي أمس الجمعة.

وكان كودو عنصرا أساسيا في تشكيلة كاشيوا ريسول لدى وصوله لقبل نهائي دوري أبطال آسيا في موسم 2013 إذ أحرز ستة أهداف في 12مباراة خلال هذه المسيرة.

كذلك لعب كودو أربع مباريات دولية مع منتخب اليابان في 2013 وأحرز هدفين.

وفي المجمل أحرز كودو الذي لعب أيضا لسانفريتشي هيروشيما، 60 هدفا في دوري الأضواء الياباني خلال مسيرته.