روسيا: عازمون على تعزيز التعاون مع العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عزم بلاده تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، معربا عن تقديره لاستقلال دول العالم الإسلامى والتزامها بمبادئ القانون الدولى.





وقال لافروف - خلال لقائه بالأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، اليوم الإثنين - "إن روسيا ودول الحضارة الإسلامية شركاء موثوق بهم منذ فترة طويلة، ويتعاونون فى ضمان الأمن والاستقرار وحل المشكلات الاقتصادية.. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع دول منظمة التعاون الإسلامى فى جميع المجالات الاجتماعية والسياسية فى ظل احترام القيم الروحية والأخلاقية والتقليدية لهذه الدول".

وأوضح أن بلاده تقدر تقديرا رفيعا الموقف المستقل لدول العالم الإسلامى والتزامها بمبادئ القانون الدولى، مضيفا: أن "دول العالم الإسلامى تحافظ على استقلالها فى ظل الوضع الراهن الصعب الذى تعقده الإجراءات الأحادية للغرب".

ومن جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى: "إن روسيا شريك مهم للدول الإسلامية، والآن حان الوقت للتعبير عن دعم العالم الإسلامى لها".. وأضاف: "روسيا هى صديقتنا القديمة، ويسعدنى جدا أن تتاح لى الفرصة للمجيء اليوم إلى هنا للنظر فى الوضع الحالى لعلاقاتنا".

ويقوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه بزيارة عمل لروسيا فى الفترة من 23 - 26 أكتوبر.

وبحسب المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمة رمضان عبداللطيبوف، بالإضافة إلى لقائه لافروف، سيجرى الأمين العام للمنظمة محادثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو.