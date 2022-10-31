العالم اليوم - مصر.. إيرادات قطاع الطاقة ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022

انتم الان تتابعون خبر مصر.. إيرادات قطاع الطاقة ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - قال وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات لـ "اقتصاد دوت الخليج"، الاثنين، إن بلاده تستهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى 8 ملايين طن، وإنها قادرة على تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا.

وأضاف الملا، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن إيرادات مصر من الغاز والمشتقات النفطية والبتروكيماويات ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022.

كما توقع وزير البترول المصري أن تبلغ إيرادات البلاد من الغاز هذا العام نحو 12 مليار دولار.

وقال الوزير إن صادرات العام الماضي من الغاز المسال بلغت 6.5 مليون طن، وأشار إلى أن صادرات البلاد تتراجع في موسم الصيف، ولكنا ترتفع في موسم الشتاء.

وأوضح أن محطات إسالة الغاز تعمل بكامل طاقتها في فصل الشتاء، مؤكدًا وجود إمكانيات يمكن استغلالها في الصيف، إذ يمكن استخدام قدرات مصر على تسييل الغاز لزيادة التصدير، وذلك من خلال استقدام الغاز من دول الجوار وتسييله وتصديره، وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف الملا أن مخاطر الركود التي تحيط بالعالم لن تؤثر على تدفقات الاستثمار لقطاع الطاقة المصري.