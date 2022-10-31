العراق: القبض على 10 متهمين بالإرهاب فى البصرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شرطة البصرة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين- أن قيادة شرطة البصرة قامت بتنفيذ ممارسة أمنية لفرض سلطة القانون ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة فى المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسة والفرعية فى مركز مدينة البصرة والأقضية والنواحى بناءً على خطة موضوعة مسبقًا. وأشارت إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من القاء القبض على 10 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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