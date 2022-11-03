الولايات المتحدة ترحب بقرار بولندا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان بحسب الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، "إن ذلك الاتفاق سيضمن شراكة طاقة إستراتيجية على مدى عقود بين الولايات المتحدة وبولندا وهى لحظة فاصلة فى تعزيز أمن الطاقة الأوروبى".

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع بولندا لتسهيل إنتاج طاقة نووية آمنة، لافتا أن ذلك يعزز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.

وأعرب عن شكره لنظيره البولندى زبيجنيف راو لتعاونه الوثيق حيث طورت الحكومتان الأمريكية والبولندية حلول تمويل مشتركة وحلول تقنية مبتكرة لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة البولندية وضمان الجدوى المالية للمشروع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكى "كحلفاء فى الناتو، تتعاون الولايات المتحدة وبولندا بالفعل عن كثب فى مجموعة من قضايا الأمن والدفاع"، معربا عن فخر بلاده بتوسيع الشراكة فى مجال أمن الطاقة من خلال هذا المشروع الجديد.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يعد أيضًا خطوة كبيرة إلى الأمام فى كفاحنا العالمى ضد تغير المناخ فعند تشغيل المفاعلات بكامل طاقتها، من المتوقع أن ينتج عنها 26 مليون طن سنويًا من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون التى يتم تجنبها وإثبات أنه يمكننا تعزيز أمن الطاقة لدينا وطموحنا المناخى فى وقت واحد.