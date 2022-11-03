النواب اللبنانى يعقد جلسة عامة لمناقشة رسالة ميشال عون

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى برئاسة نبيه برى جلسة عامة اليوم الخميس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون والتى وجهها للمجلس النيابى يوم الأحد الماضى قبل نهاية ولايته الرئاسية بيوم واحد.





ودعا عون، فى رسالته العاجلة يوم الأحد الماضى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، وأعضاء مجلس النواب، إلى الإسراع بصورة عاجلة فى انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى خلال ساعات قبل انتهاء ولايته الرئاسية (منتصف ليل الاثنين)، مشددا على دور مجلس النواب فى إنقاذ الوطن فى هذا التوقيت مما يهدده من الفراغ والرهانات الخطيرة عليه مؤكدا أن هناك حاجه ماسة لاتخاذ هذه الإجراءات فورا دون أى إبطاء، فى ظل الظروف الخطيرة.

وبالتزامن مع الرسالة، وقع عون مرسوما بقبول استقالة حكومة ميقاتى وهو ما اعتبره الأخير مرسوما لا قيمة دستورية له موجها رسالة لرئيس مجلس النواب يؤكد فيها استمرار عمل حكومته ما لم يكن للمجلس النيابى رأى آخر.