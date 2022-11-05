العالم اليوم - "ورقة التعليمات".. لقطة تثير الجدل في الدوري الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر "ورقة التعليمات".. لقطة تثير الجدل في الدوري الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - شهد لقاء مانشستر سيتي وفولهام، بالدوري الإنجليزي الممتاز، لقطة طريفة، لفتت أنظار الجماهير، خاصة وأن هدف الانتصار جاء بعدها.

في الدقيقة 64، قرر المدرب بيب غوارديولا إشراك النجم الإنجليزي فيل فودين، وأرفق معه "ورقة تعليمات"، حملها اللاعب معه لتسليمها إلى قائد الفريق، الألماني إلكاي غوندوغان.

ووقف فودين يشرح مضمون الورقة مع فودين لعدة ثوان، بينما ظهر غوندوغان وهو يتمعن بما كتب في الورقة والتعليمات التي تحملها.

وبعد دخول فودين وزميله النرويجي إيرلنغ هالاند، تغير شكل مانشستر سيتي، واستطاع تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، مما دفع جماهير الكرة للتساؤل حول مضمون هذه الورقة.

وانتشرت لقطة "ورقة التعليمات" على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الكثيرين لقطة طريفة تعبر عن خطط المدرب بيب غوارديولا المعقدة.