العراق والإمارات يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

وذكر مكتب السودانى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء العراقى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات؛ للتهنئة بتوليه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب، كما تم بحث مجمل العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبى وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين.
كما أكد الجانبان أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمى والدولى، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية.
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