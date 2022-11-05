إصابة العشرات إثر نشوب حريق فى مبنى سكنى بنيويورك الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم أن الحريق اندلع فى الطابق الـ 20 داخل مبنى شاهق وسط منطقة مانهاتن بنيويورك، مضيفة أنه تم نقل 38 شخصا إلى المستشفى بسبب الحريق، بينهم اثنان فى حالة خطرة.
وأشارت السلطات إلى أنه تمت السيطرة على الحريق فى غضون ساعة، دون أن تعطى أى تفاصيل أخرى.
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