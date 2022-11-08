رئيس لاتفيا: الحرب الروسية الأوكرانية حولت الانتباه عن التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لاتفيا إيجيلز ليفيتس، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأمن الغذائى والطاقة وحولت الانتباه عن التغير المناخى.
وأضاف فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، أن المجتمعات الأكثر هشاشة، والأقل مسؤولية عن تغير المناخ هى التى تدفع ثمن الأضرار الناجمة عن المجتمعات الصناعية.
وأشار إلى أن المؤتمر يجب أن يهدف إلى نبذ الاختلافات، من أجل تحقيق التكيف وتقليل الخسائر والأضرار، داعيا إلى أن تتضمن مخرجات شرم الشيخ، استجابة عالمية طموحة لتغير المناخ.
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