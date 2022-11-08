العالم اليوم - كوريا الشمالية تنفي إبرام أي صفقات سلاح مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغيانغ لم تجر أي صفقات أسلحة مع روسيا وليس لديها خطط للقيام بذلك مستقبلا.

وجاء تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية بعد أن قالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية تزود روسيا على ما يبدو بقذائف مدفعية من أجل حربها في أوكرانيا.

وقالت كوريا الشمالية في بيان نقلته الوكالة "نوضح مرة أخرى أنه لم يسبق لنا إبرام صفقات أسلحة مع روسيا وأننا لا نخطط للقيام بذلك في المستقبل".