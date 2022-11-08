نائب رئيس المالديف: تعزيز العمل المناخى ضرورة لمواجهة الكوارث

جدة - نرمين السيد - وأضاف - فى كلمة خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ - أن هناك أهمية للعمل بشكل حاسم للتصدى لظاهرة تغير المناخ، مستشهدا بما خلفته الفيضانات من أضرار كبيرة، خلال العام الماضى والأشهر الستة الماضية.

وأشار إلى أن أوروبا شهدت أسوأ موجة حارة، فضلًا عن أن قارة إفريقيا تعانى من الآثار السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا وتغير المناخ، من انعدام الأمن الغذائى.